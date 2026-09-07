Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 settembre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il weekend alle 17:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Susen fa sempre più fatica a mantenere il segreto sulla morte di Kadir e così Kaan, pressato da Akif, mette in atto un piano per allontanare la ragazza da Omer.
Sengül e Orhan scoprono che il costruttore è sparito nel nulla dopo aver truffato loro e altre decine di persone. Intanto Suzan smarrisce il cellulare, che viene ritrovato da Resul.
Suzan si trova a fare inaspettatamente un secondo colloquio e viene assunta direttamente da Resul come sua assistente.
Dopo un violento litigio con la madre a causa del furto del braccialetto di Süsen, Harika trova rifugio a casa degli Eren, dove viene accolta di nascosto da Ogulcan e Aybike.
Nebahat è a terra, priva di sensi, dopo essere caduta dal secondo piano durante la festa a scuola. Viene portata d'urgenza in ospedale, dove resta per ore in condizioni incerte.
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