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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV07 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le trame della settimana dal 14 al 20 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della seconda stagione della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 settembre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il weekend alle 17:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2: le trame dal 14 al 20 settembre

Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Susen fa sempre più fatica a mantenere il segreto sulla morte di Kadir e così Kaan, pressato da Akif, mette in atto un piano per allontanare la ragazza da Omer.

Sengül e Orhan scoprono che il costruttore è sparito nel nulla dopo aver truffato loro e altre decine di persone. Intanto Suzan smarrisce il cellulare, che viene ritrovato da Resul.

Suzan si trova a fare inaspettatamente un secondo colloquio e viene assunta direttamente da Resul come sua assistente.

Dopo un violento litigio con la madre a causa del furto del braccialetto di Süsen, Harika trova rifugio a casa degli Eren, dove viene accolta di nascosto da Ogulcan e Aybike.

Nebahat è a terra, priva di sensi, dopo essere caduta dal secondo piano durante la festa a scuola. Viene portata d'urgenza in ospedale, dove resta per ore in condizioni incerte.

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