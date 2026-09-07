Susen fa sempre più fatica a mantenere il segreto sulla morte di Kadir e così Kaan, pressato da Akif, mette in atto un piano per allontanare la ragazza da Omer.



Sengül e Orhan scoprono che il costruttore è sparito nel nulla dopo aver truffato loro e altre decine di persone. Intanto Suzan smarrisce il cellulare, che viene ritrovato da Resul.



Suzan si trova a fare inaspettatamente un secondo colloquio e viene assunta direttamente da Resul come sua assistente.



Dopo un violento litigio con la madre a causa del furto del braccialetto di Süsen, Harika trova rifugio a casa degli Eren, dove viene accolta di nascosto da Ogulcan e Aybike.



Nebahat è a terra, priva di sensi, dopo essere caduta dal secondo piano durante la festa a scuola. Viene portata d'urgenza in ospedale, dove resta per ore in condizioni incerte.



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