Yigit Kocak (Omer) e Su Burcu Yazgi Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Omer vende il cellulare che gli aveva regalato Aybike per comprare due sacchi di carbone. Nebahat riceve la notizia che Melisa ha ripreso a mangiare e decide di andare a trovare la figlia regolarmente.

Nel frattempo, Asiye riceve un'offerta di lavoro: impacchettare confetti per le bomboniere.



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