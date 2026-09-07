La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 8 settembre dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer vende il cellulare che gli aveva regalato Aybike per comprare due sacchi di carbone. Nebahat riceve la notizia che Melisa ha ripreso a mangiare e decide di andare a trovare la figlia regolarmente.
Nel frattempo, Asiye riceve un'offerta di lavoro: impacchettare confetti per le bomboniere.
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