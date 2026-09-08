La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 8 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Omer vende il cellulare che gli aveva regalato Aybike così può comprare due sacchi di carbone, uno dei quali per Orhan e la sua famiglia.

Il Preside Burak avverte Ogulcan e Aybike che la loro retta scolastica per il semestre successivo non è stata pagata. Inoltre, Sengul ricorda ad Akif che l'uomo aveva promesso di coprire la retta per risarcire Orhan dopo il suo infortunio, ma Akif sostiene di non dovere niente alla famiglia di Sengul.

Ogulcan e Aybike si trovano costretti a sostenere l'esame per la borsa di studio, che si terrà l'indomani, e Omer promette di aiutarli. Nel frattempo Asiye ottiene un'offerta di lavoro: impacchettare confetti per le bomboniere. Kaan sente Nebahat parlare male di sua madre Zumrut con Inci.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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