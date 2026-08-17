Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 agosto durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim ), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 . Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il weekend alle 17:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Ogulcan e Ömer si danno da fare per racimolare i soldi per il ballo di fine anno. Il loro piano per incastrare Akif va in fumo, e lui riesce a far passare la cosa come se fosse stato lui la vittima, mettendo Nebahat contro Suzan e riconquistando la fiducia della moglie.

Per mettere da parte i soldi per il ballo, Ömer e Ogulcan si danno al commercio ambulante, mentre Doruk e Asiye si esibiscono in un duetto canoro.

Nel frattempo, Suzan e Harika tramano di nascosto un test del DNA per dimostrare che Kaan è figlio di Akif.

Durante il ballo, Süsen e Ömer vengono incoronati regina e re della serata.

Kaan viene cacciato di casa e passa la notte in macchina.

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