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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV17 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le trame della settimana dal 24 al 30 agosto

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della seconda stagione della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 agosto durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 e il weekend alle 17:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2: le trame dal 24 al 30 agosto

Eren Ören (Kaan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Eren Ören (Kaan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Ogulcan e Ömer si danno da fare per racimolare i soldi per il ballo di fine anno. Il loro piano per incastrare Akif va in fumo, e lui riesce a far passare la cosa come se fosse stato lui la vittima, mettendo Nebahat contro Suzan e riconquistando la fiducia della moglie.

Per mettere da parte i soldi per il ballo, Ömer e Ogulcan si danno al commercio ambulante, mentre Doruk e Asiye si esibiscono in un duetto canoro.

Nel frattempo, Suzan e Harika tramano di nascosto un test del DNA per dimostrare che Kaan è figlio di Akif.

Durante il ballo, Süsen e Ömer vengono incoronati regina e re della serata.

Kaan viene cacciato di casa e passa la notte in macchina.

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