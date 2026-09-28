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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV28 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 29 settembre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda martedì 29 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 29 settembre dalle 16:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 29 settembre

Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Ogulcan viene scarcerato quando il ragazzo ferito finalmente si sveglia da coma. Sengul, però, per salvare il figlio, ha accettato il ricatto di Ilknur: consegnarle Emel.

Ilknur porta via la bambina con l'inganno, mentre Sengul, divorata dai sensi di colpa, cerca di nascondere la verità.

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