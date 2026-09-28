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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV28 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le trame della settimana dal 5 all'11 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della seconda stagione della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 ottobre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il weekend alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2: le trame dal 5 all'11 ottobre

Melis Minkari (Aybike) e Recep Usta (Berk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Melis Minkari (Aybike) e Recep Usta (Berk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Cemile decide di trasferirsi a Smirne dall'amica Kader, così da poter proteggere sé stessa e gli Eren dalla furia di Tolga.

Durante una festa tra studenti, scoppia una violenta rissa che degenera rapidamente, soprattutto a causa dello scontro tra Omer e Tolga, il quale accusa il ragazzo di aver allontanato Cemile.

Sengul si sforza per riacquisire la memoria perduta, mentre Orhan dovrebbe pagare Haluk, ma è senza soldi.

Sengul ricorda i crimini commessi da Akif e lo accusa di essere un assassino di fronte a tutta la famiglia. Nel frattempo, Omer si fa carico dei problemi economici familiari e accetta un lavoro come guardiano notturno in un cantiere.

Asiye viene umiliata da alcune compagne per le sue condizioni economiche, ma Susen prende le sue difese.

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