Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 18 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kaan, dopo aver consolato Asiye e criticato l'atteggiamento di Doruk, si propone come intermediario e convince il ragazzo di poterlo aiutare a riconquistare la fidanzata. Disperato all'idea di perderla, Doruk si affida a lui senza sospettare le sue vere intenzioni.

Intanto Akif, temendo che il suo segreto venga scoperto, cerca di assicurarsi il silenzio della famiglia Eren. Con apparente generosità si offre di coprire tutte le spese per la fisioterapia di Orhan, conquistando la gratitudine di Sengul e dei suoi cari. Dietro il gesto, però, si nasconde il tentativo di proteggersi da possibili conseguenze. Per Cemile arriva una svolta positiva: il preside le offre un lavoro come bidella.

Anche Melisa prova ad aiutarla, procurandole un impiego nell'azienda del padre e offrendosi di aiutarla a trasferirsi. Questa iniziativa accende i sospetti di Asiye, la quale si convince che Melisa stia cercando di allontanare Cemile da casa loro. Decisa a smascherarla, la affronta pubblicamente.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15 e il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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