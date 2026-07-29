Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Tutto per la mia famiglia

SERIE TV29 luglio 2026

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 30 luglio

La nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 30 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 30 luglio dalle 17:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni del 30 luglio

Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Celil Nalcakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Tolga viene umiliato ed espulso dopo che il video della sua confessione viene proiettato sul maxi schermo della scuola. Suzan è furiosa con Akif, essendo venuta a conoscenza che lui è il responsabile del pignoramento dei suoi beni, inoltre lei scopre che l'uomo ha acquistato tutto ciò che le apparteneva, comprese le case.

Nel frattempo, Talya propone a Mazlum di andare a cena al ristorante e lui accetta nonostante abbia difficoltà economiche, ma il proprietario sapendolo, gli offre la cena.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche