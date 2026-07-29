Tolga viene umiliato ed espulso dopo che il video della sua confessione viene proiettato sul maxi schermo della scuola. Suzan è furiosa con Akif, essendo venuta a conoscenza che lui è il responsabile del pignoramento dei suoi beni, inoltre lei scopre che l'uomo ha acquistato tutto ciò che le apparteneva, comprese le case.

Nel frattempo, Talya propone a Mazlum di andare a cena al ristorante e lui accetta nonostante abbia difficoltà economiche, ma il proprietario sapendolo, gli offre la cena.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google