Akif riceve una richiesta di dieci milioni di dollari dalla persona che lo ricatta e confida a Erhan di dover pagare. Nel frattempo, a scuola, iniziano le prove della recita scritta da Berk, ma il ragazzo è stato rinchiuso da Tolga in uno sgabuzzino e non può essere presente. A prendere il suo posto alla regia è Ogulcan.

Berk viene liberato da Orhan e gli rivela che Tolga ha sostituito la pistola di scena con una vera. Orhan si precipita a fermare la prova ma Omer lo colpisce.

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