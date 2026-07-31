La nuova puntata della prima stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 1 agosto dalle 17:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Akif riceve una richiesta di dieci milioni di dollari dalla persona che lo ricatta e confida a Erhan di dover pagare. Nel frattempo, a scuola, iniziano le prove della recita scritta da Berk, ma il ragazzo è stato rinchiuso da Tolga in uno sgabuzzino e non può essere presente. A prendere il suo posto alla regia è Ogulcan.
Berk viene liberato da Orhan e gli rivela che Tolga ha sostituito la pistola di scena con una vera. Orhan si precipita a fermare la prova ma Omer lo colpisce.
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