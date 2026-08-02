La nuova puntata della prima stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 3 agosto dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Doruk, Omer, Berk e Ogulcan sequestrano Tolga per costringerlo a confessare di aver sostituito la pistola di scena. Per farlo, lo rinchiudono una notte nella casa di campagna degli Atakul, ma lui riesce a scappare.
Nel frattempo, Akif raggiunge il luogo indicato dal ricattatore. Lì scopre che dietro le minacce ricevute si nasconde Erhan. Tra i due scoppia uno scontro che culmina con uno sparo e le sorti di Erhan sono incerte. Coinvolto suo malgrado nella vicenda, Kadir tenta disperatamente di soccorrere Erhan, ma Akif ne approfitta per incastrarlo.
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