Il primo episodio della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) va in onda martedì 4 agosto alle 17.15 su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity.
I nuovi episodi della seconda stagione di Tutto per la mia famiglia vanno in onda dal 4 agosto su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato e la domenica alle 17:45, per tutta l'estate. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
La prima stagione di Tutto per la mia famiglia finisce con l'arresto di Kadir con l'accusa di rapina e tentato omicidio. La famiglia Eren subisce anche un altro duro colpo: viene sfrattata da Hilmi. Orhan e Sengul sono così costretti a mandare Asiye, Omer ed Emel in orfanotrofio per garantire loro un tetto sopra la testa. Infine, Tolga rivela la verità sull'incidente, ovvero che è stato Akif a sparare a Erhan e a incastrare Kadir. Ora Doruk cosa farà? Salverà il fratello della sua innamorata o denuncerà suo padre?
L’episodio si apre con Kadir che si trova in prigione a fare i conti con le prepotenze del bullo Resat. Nel frattempo, i suoi fratelli Omer, Asiye ed Emel cercano di abituarsi all'orfanotrofio, dove le ragazze subiscono i frequenti attacchi di Cemile.
Doruk affronta suo padre, accusandolo di aver sparato a Erhan e incastrato Kadir. Tolga approfitta della situazione delicata per ricattare Akif e farsi riammettere a scuola.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google