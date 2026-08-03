I nuovi episodi della seconda stagione di Tutto per la mia famiglia vanno in onda dal 4 agosto su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato e la domenica alle 17:45, per tutta l'estate. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

Tutto per la mia famiglia, come finisce la seconda stagione

La prima stagione di Tutto per la mia famiglia finisce con l'arresto di Kadir con l'accusa di rapina e tentato omicidio. La famiglia Eren subisce anche un altro duro colpo: viene sfrattata da Hilmi. Orhan e Sengul sono così costretti a mandare Asiye, Omer ed Emel in orfanotrofio per garantire loro un tetto sopra la testa. Infine, Tolga rivela la verità sull'incidente, ovvero che è stato Akif a sparare a Erhan e a incastrare Kadir. Ora Doruk cosa farà? Salverà il fratello della sua innamorata o denuncerà suo padre?

Tutto per la mia famiglia 2, la trama del primo episodio

L’episodio si apre con Kadir che si trova in prigione a fare i conti con le prepotenze del bullo Resat. Nel frattempo, i suoi fratelli Omer, Asiye ed Emel cercano di abituarsi all'orfanotrofio, dove le ragazze subiscono i frequenti attacchi di Cemile.



Doruk affronta suo padre, accusandolo di aver sparato a Erhan e incastrato Kadir. Tolga approfitta della situazione delicata per ricattare Akif e farsi riammettere a scuola.



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