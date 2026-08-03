Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 3 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Doruk, Omer, Berk e Ogulcan costringono Tolga a confessare; per farlo lo rinchiudono per una notte nella casa di campagna degli Atakul, ma lui riesce a liberarsi. Nel frattempo, Akif scopre che dietro le minacce ricevute si nasconde Erhan. Tra i due esplode un violento confronto che culmina in uno sparo, lasciando Erhan in condizioni molto gravi. Kadir cerca di soccorrerlo, ma Akif ne approfitta per incastrarlo: lo stordisce, gli lascia addosso il denaro e l'arma del delitto, mentre Tolga assiste da lontano alla scena.
Kadir viene arrestato con l'accusa di tentato omicidio e furto aggravato. Nel frattempo, Hilmi sfratta l'intera famiglia Eren. Oberati di problemi economici, Orhan e Sengul prendono una decisione straziante pur di proteggere i nipoti: decidono di mandare Asiye, Omer ed Emel in orfanotrofio.
Infine, Akif teme che Erhan si risvegli dal coma e racconti tutta la verità sulla sparatoria e decide si farlo sorvegliare. Il suo segreto, però, non resta nascosto a lungo.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato e la domenica alle 17:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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