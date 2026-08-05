Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 5 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Omer, Asiye ed Emel fanno visita in carcere a Kadir, il quale riceve anche una lettera d'amore da parte di Melisa, rimasta fuori in quanto non parente.

Intanto Erhan si risveglia in ospedale e Akif lo costringe a testimoniare a favore di Kadir. L'uomo rivela inoltre di aver nascosto la chiavetta nel sedile del taxi del ragazzo, ma quando Akif la cerca non riesce a trovarla. Grazie alla deposizione, Kadir viene scarcerato.

Kadir viene liberato e Doruk convince Akif a riacquistare la vecchia casa degli Eren per riaffittargliela alle precedenti condizioni. Nel frattempo, Suzan e Harika, in difficoltà economiche, si trasferiscono in un appartamento nello stesso quartiere degli Eren. Harika è devastata dalla vergogna, mentre Suzan si rimbocca le maniche e inizia a lavorare come commessa.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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