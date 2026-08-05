La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 6 agosto dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Tutti si mostrano preoccupati per il ritorno a scuola di Tolga soprattutto perché mostra una sospetta amicizia proprio verso Doruk. In realtà, il ragazzo è stato ricattato: Tolga lo costringe a coprire i segreti di suo padre.
Nel frattempo Kadir, finalmente scarcerato, torna al lavoro. Al lavaggio auto riceve una misteriosa pennetta USB ritrovata nel suo taxi, che decide di portare a casa. Qui viene raggiunto da un amico di Salih, l'uomo ha voluto fargli avere una borsa con i risparmi di una vita.
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