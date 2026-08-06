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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV06 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 6 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 6 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 6 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 6 agosto.

Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Nare non vuole che Demir si sposi con Zerrin e gli racconta la verità sulla morte di Seyda, ma lui non le crede e architetta la sua vendetta nei confronti di Cihan. Ozkan ascolta la loro conversazione di nascosto e avverte Kaya nella speranza che impedisca il matrimonio.

Kaya, dunque, arrivato in comune, fa il possibile ma i suoi tentativi di fermare Zerrin sono vani. Inoltre, sia lui che Cihan apprendono da Nare il motivo per cui Zerrin è costretta a sposare Demir. Dopo le nozze, Sahin viene rilasciato. Ugur tenta di mettere in guardia Alya sul pericolo della famiglia Albora.

Tolga torna a scuola e mostra un'insolita e sospetta amicizia proprio verso Doruk. In realtà il ragazzo è stato ricattato da Tolga stesso per coprire i segreti di suo padre. Non potendo rivelare la verità ad Asiye, Doruk si chiude in sé stesso, spingendo la fidanzata a lasciarlo.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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