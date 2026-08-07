La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato agosto dalle 17:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Il preside rivela ad Harika che la sua retta scolastica è stata saldata. Convinta che sia merito di Tolga, la ragazza lo perdona, scatenando però la dura reazione di sua mamma, che considera quel legame pericoloso.
Nel frattempo, Cemile ritrova sua sorella e scopre che è costretta a fare la cantante in un locale a causa di un debito cospicuo.
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