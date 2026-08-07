Il preside rivela ad Harika che la sua retta scolastica è stata saldata. Convinta che sia merito di Tolga, la ragazza lo perdona, scatenando però la dura reazione di sua mamma, che considera quel legame pericoloso.



Nel frattempo, Cemile ritrova sua sorella e scopre che è costretta a fare la cantante in un locale a causa di un debito cospicuo.

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