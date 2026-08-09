Kadir continua a nascondere il fatto che sia stata Cemile a rubare tutto il loro denaro. Il ragazzo torna al locale dove lavorava Yeliz per cercare risposte; è qui che trova proprietario, un malavitoso che promette di recuperare il denaro.



A scuola, Suzan scopre che è stato Omer, e non Tolga, a pagare la retta di Harika.

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