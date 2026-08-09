La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 10 agosto dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kadir continua a nascondere il fatto che sia stata Cemile a rubare tutto il loro denaro. Il ragazzo torna al locale dove lavorava Yeliz per cercare risposte; è qui che trova proprietario, un malavitoso che promette di recuperare il denaro.
A scuola, Suzan scopre che è stato Omer, e non Tolga, a pagare la retta di Harika.
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