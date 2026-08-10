Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 agosto durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15 e il weekend alle 17:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Melisa vede Kadir a braccetto con Cemile - claudicante dopo l'incidente -, fraintende la situazione e si dispera. Nel frattempo, la tensione esplode: davanti ad Akif e Doruk, Tolga rivela ad Asiye che è stato proprio Akif a sparare a Erhan, incolpando Kadir.
Omer dice alla sua famiglia di essere rientrato tra i primi dieci studenti in tutta la Turchia nel concorso di matematica e di aver vinto la possibilità di studiare negli Stati Uniti.
Kaan, dopo aver consolato Asiye e criticato l'atteggiamento di Doruk, si propone come intermediario e convince il ragazzo di poterlo aiutare a riconquistare la fidanzata.
Kadir continua a lavorare giorno e notte per raccogliere il denaro necessario a permettere a Omer di partire per gli Stati Uniti.
Mentre la famiglia Eren si gode una tranquilla serata in giardino, festeggiando i progressi di Orhan, arriva Doruk che se n'è andato di casa, dopo aver litigato con Akif.
Orhan ottiene finalmente il reintegro a scuola. Aybike e Berk cercano di vivere serenamente la loro relazione, ma temono le conseguenze del ritorno di Orhan nell'istituto.
Sengul scopre che Akif ha passato la notte a casa di Suzan. Senza perdere tempo, corre a informare Nebahat, la quale si precipita dal marito per esigere spiegazioni.
Omer si reca a ritirare il premio della lotteria, ma il titolare della lotteria lo informa che la vincita è già stata incassata da un'altra persona; dalla descrizione Omer riconosce sua zia Sengul.
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