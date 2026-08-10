Melisa vede Kadir a braccetto con Cemile - claudicante dopo l'incidente -, fraintende la situazione e si dispera. Nel frattempo, la tensione esplode: davanti ad Akif e Doruk, Tolga rivela ad Asiye che è stato proprio Akif a sparare a Erhan, incolpando Kadir.



Omer dice alla sua famiglia di essere rientrato tra i primi dieci studenti in tutta la Turchia nel concorso di matematica e di aver vinto la possibilità di studiare negli Stati Uniti.



Kaan, dopo aver consolato Asiye e criticato l'atteggiamento di Doruk, si propone come intermediario e convince il ragazzo di poterlo aiutare a riconquistare la fidanzata.



Kadir continua a lavorare giorno e notte per raccogliere il denaro necessario a permettere a Omer di partire per gli Stati Uniti.



Mentre la famiglia Eren si gode una tranquilla serata in giardino, festeggiando i progressi di Orhan, arriva Doruk che se n'è andato di casa, dopo aver litigato con Akif.



Orhan ottiene finalmente il reintegro a scuola. Aybike e Berk cercano di vivere serenamente la loro relazione, ma temono le conseguenze del ritorno di Orhan nell'istituto.



Sengul scopre che Akif ha passato la notte a casa di Suzan. Senza perdere tempo, corre a informare Nebahat, la quale si precipita dal marito per esigere spiegazioni.



Omer si reca a ritirare il premio della lotteria, ma il titolare della lotteria lo informa che la vincita è già stata incassata da un'altra persona; dalla descrizione Omer riconosce sua zia Sengul.

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