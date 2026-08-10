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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV10 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le trame della settimana dal 17 al 23 agosto

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della seconda stagione della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 agosto durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15 e il weekend alle 17:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2: le trame dal 17 al 23 agosto

Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Halit Ozgur Sari (Kadir) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Melisa vede Kadir a braccetto con Cemile - claudicante dopo l'incidente -, fraintende la situazione e si dispera. Nel frattempo, la tensione esplode: davanti ad Akif e Doruk, Tolga rivela ad Asiye che è stato proprio Akif a sparare a Erhan, incolpando Kadir.

Omer dice alla sua famiglia di essere rientrato tra i primi dieci studenti in tutta la Turchia nel concorso di matematica e di aver vinto la possibilità di studiare negli Stati Uniti.

Kaan, dopo aver consolato Asiye e criticato l'atteggiamento di Doruk, si propone come intermediario e convince il ragazzo di poterlo aiutare a riconquistare la fidanzata.

Kadir continua a lavorare giorno e notte per raccogliere il denaro necessario a permettere a Omer di partire per gli Stati Uniti.

Mentre la famiglia Eren si gode una tranquilla serata in giardino, festeggiando i progressi di Orhan, arriva Doruk che se n'è andato di casa, dopo aver litigato con Akif.

Orhan ottiene finalmente il reintegro a scuola. Aybike e Berk cercano di vivere serenamente la loro relazione, ma temono le conseguenze del ritorno di Orhan nell'istituto.

Sengul scopre che Akif ha passato la notte a casa di Suzan. Senza perdere tempo, corre a informare Nebahat, la quale si precipita dal marito per esigere spiegazioni.

Omer si reca a ritirare il premio della lotteria, ma il titolare della lotteria lo informa che la vincita è già stata incassata da un'altra persona; dalla descrizione Omer riconosce sua zia Sengul.

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