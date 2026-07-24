La nuova puntata della quarta stagione della nuova serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 25 luglio dalle 17:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante l'uscita a quattro tra Kadir e Melisa, il ragazzo si sente a disagio per il divario sociale che lo separa dagli amici di lei. Nebahat vede i due ragazzi affiatati e intima alla figlia di interrompere la relazione, non potendo accettare che frequenti il figlio dell'uomo ucciso da suo marito.
Nel frattempo, Harika è gelosa e sabota il tentativo di riavvicinamento tra Omer e Suzan. Infine, Asiye vive un momento di profonda umiliazione dopo essere stata scoperta a recuperare gli avanzi di cibo per la famiglia.
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