Durante l'uscita a quattro tra Kadir e Melisa, il ragazzo si sente a disagio per il divario sociale che lo separa dagli amici di lei. Nebahat vede i due ragazzi affiatati e intima alla figlia di interrompere la relazione, non potendo accettare che frequenti il figlio dell'uomo ucciso da suo marito.

Nel frattempo, Harika è gelosa e sabota il tentativo di riavvicinamento tra Omer e Suzan. Infine, Asiye vive un momento di profonda umiliazione dopo essere stata scoperta a recuperare gli avanzi di cibo per la famiglia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google