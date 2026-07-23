Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 23 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Nebahat scopre che Suzan le ha detto la verità e, fuori di sé, tenta di investirla con l'auto. Omer interviene per salvarla, ma viene investito sul posto. Intanto, Kadir, Melisa e Ogulcan sono su un set durante le riprese di uno spot pubblicitario, e Kadir ha l'occasione di sostituire l'attore protagonista, senza però riuscire a ottenere il ruolo.

Omer dopo aver salvato la vita a Suzan, si trova in ospedale. Mentre lei tenta un riavvicinamento, tormentata dai sensi di colpa per il contratto che gli ha imposto, Akif e Nebahat irrompono per manipolare i fatti. Le donne si scontrano: Suzan minaccia di denunciarla per tentato omicidio. Infine, Suzan scopre da Omer che i soldi che lei aveva consegnato a Sengul non sono mai arrivati ai fratelli Eren: la donna li ha tenuti per sé, lasciandoli nella miseria.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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