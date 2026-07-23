Una nuova puntata della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 23 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nebahat scopre che Suzan le ha detto la verità e, fuori di sé, tenta di investirla con l'auto. Omer interviene per salvarla, ma viene investito sul posto. Intanto, Kadir, Melisa e Ogulcan sono su un set durante le riprese di uno spot pubblicitario, e Kadir ha l'occasione di sostituire l'attore protagonista, senza però riuscire a ottenere il ruolo.
Omer dopo aver salvato la vita a Suzan, si trova in ospedale. Mentre lei tenta un riavvicinamento, tormentata dai sensi di colpa per il contratto che gli ha imposto, Akif e Nebahat irrompono per manipolare i fatti. Le donne si scontrano: Suzan minaccia di denunciarla per tentato omicidio. Infine, Suzan scopre da Omer che i soldi che lei aveva consegnato a Sengul non sono mai arrivati ai fratelli Eren: la donna li ha tenuti per sé, lasciandoli nella miseria.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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