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Forbidden Fruit

SERIE TV11 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 12 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 12 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 12 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 12 agosto

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz litiga con Zehra a causa della balia Aysel, ignorando il fatto che dietro la decisione si insunua Mert.

Asuman intuisce la crisi tra Zehra e Mert e propone a Zehra di aprire insieme un Avocado Bar.

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