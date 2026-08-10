Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV10 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 10 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 10 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 10 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 10 agosto

Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Feride, furiosa e spaventata dal sospetto che Hasan Ali voglia portarle via suo figlio, decide di andare a parlarci. Una volta arrivata nel suo ufficio, Feride lo sorprende sul divano in compagnia di Yildiz, recatasi da Hasan Ali per assicurare la posizione di suo figlio dopo la fusione. Faride fraintende la situazione, pensando che siano amanti.

Ignara del fatto che Feride sia la madre di Cagatay, Yildiz si reca da lui con la scusa di aver perso il biberon.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche