La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 10 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Feride, furiosa e spaventata dal sospetto che Hasan Ali voglia portarle via suo figlio, decide di andare a parlarci. Una volta arrivata nel suo ufficio, Feride lo sorprende sul divano in compagnia di Yildiz, recatasi da Hasan Ali per assicurare la posizione di suo figlio dopo la fusione. Faride fraintende la situazione, pensando che siano amanti.
Ignara del fatto che Feride sia la madre di Cagatay, Yildiz si reca da lui con la scusa di aver perso il biberon.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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