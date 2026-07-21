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Forbidden Fruit

SERIE TV21 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 21 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 21 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 21 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 21 luglio

Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4

Caner informa Ender dell'arrivo del figlio e la donna risulta molto scossa. Inoltre la stessa Ender chiede a Caner di occuparsi di Yigit durante la serata, mentre lei dovrà dire al figlio del matrimonio il giorno successivo.

Al suo risveglio, Yigit vuole fare una sorpresa a Kaya e Sahika e va da loro, ma trova solo la zia.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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