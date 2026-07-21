La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 21 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Caner informa Ender dell'arrivo del figlio e la donna risulta molto scossa. Inoltre la stessa Ender chiede a Caner di occuparsi di Yigit durante la serata, mentre lei dovrà dire al figlio del matrimonio il giorno successivo.
Al suo risveglio, Yigit vuole fare una sorpresa a Kaya e Sahika e va da loro, ma trova solo la zia.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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