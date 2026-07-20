Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV20 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 21 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 21 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 21 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 21 luglio

Baris Kilic (Kaya) e Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Baris Kilic (Kaya) e Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Caner contatta Ender al telefono e riesce a informarla dell'arrivo del figlio.

Ender affida Yigit a Caner durante la serata, mentre pensa al modo migliore per dire al figlio del matrimonio con Halit.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche