Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 27 a venerdì 31 giugno durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.05 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Mert e Kerim realizzano un piano per danneggiare Halit: ottengono le chiavi del suo ufficio e la combinazione della cassaforte per derubarlo.
Yildiz, con l'aiuto di Sahika e la complicità di Aysel e Yigit, cerca un modo per riprendere con sé Halit Can e allontanare Ender e Halit.
Mert sposa Zara e inizia ad avere un ruolo importante nella holding. Inoltre, l'uomo non vuole perdere i poteri che gli ha conferito Halit e fa in modo che quest'ultimo non riceva lettere da Kerim.
Halit nomina Mert come suo sostituto temporaneo, il quale per ringraziarlo del ruolo mostra le sue capacità e dichiara lealtà alla famiglia Argun. Sahika e Ender, però, lo reputano una minaccia per il controllo dell'azienda.
Nel testamento, Halit ripartisce il patrimonio tra i figli e affida a una fondazione la gestione delle quote di Halit Can fino alla maggiore età, lasciando Yildiz in difficoltà economiche.
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