Mert e Kerim realizzano un piano per danneggiare Halit: ottengono le chiavi del suo ufficio e la combinazione della cassaforte per derubarlo.

Yildiz, con l'aiuto di Sahika e la complicità di Aysel e Yigit, cerca un modo per riprendere con sé Halit Can e allontanare Ender e Halit.

Mert sposa Zara e inizia ad avere un ruolo importante nella holding. Inoltre, l'uomo non vuole perdere i poteri che gli ha conferito Halit e fa in modo che quest'ultimo non riceva lettere da Kerim.

Halit nomina Mert come suo sostituto temporaneo, il quale per ringraziarlo del ruolo mostra le sue capacità e dichiara lealtà alla famiglia Argun. Sahika e Ender, però, lo reputano una minaccia per il controllo dell'azienda.

Nel testamento, Halit ripartisce il patrimonio tra i figli e affida a una fondazione la gestione delle quote di Halit Can fino alla maggiore età, lasciando Yildiz in difficoltà economiche.

