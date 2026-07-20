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Forbidden Fruit

SERIE TV20 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 20 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 20 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 20 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 20 luglio

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz, Halit Can e Asuman si trasferiscono dall'amica di Asuman, Rukiye. Yildiz teme che Halit le porti via il bambino e chiede consiglio a Kaya.

Nel frattempo, Sahika attira Kaya in hotel fingendo di voler farsi del male. Il fratello la raggiunge in stanza e la trova in lacrime con l'abito strappato.

Yigit dopo essere tornato dagli Stati Uniti si presenta a casa di Caner. Quest'ultimo è spiazzato e preoccupato perché non sa come dire al nipote che Ender e Halit si sono sposati.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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