La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 20 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Yildiz, Halit Can e Asuman si trasferiscono dall'amica di Asuman, Rukiye. Yildiz teme che Halit le porti via il bambino e chiede consiglio a Kaya.

Nel frattempo, Sahika attira Kaya in hotel fingendo di voler farsi del male. Il fratello la raggiunge in stanza e la trova in lacrime con l'abito strappato.

Yigit dopo essere tornato dagli Stati Uniti si presenta a casa di Caner. Quest'ultimo è spiazzato e preoccupato perché non sa come dire al nipote che Ender e Halit si sono sposati.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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