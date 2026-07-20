La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 20 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz, Halit Can e Asuman si trasferiscono dall'amica di Asuman, Rukiye. Yildiz teme che Halit le porti via il bambino e chiede consiglio a Kaya.
Nel frattempo, Sahika attira Kaya in hotel fingendo di voler farsi del male. Il fratello la raggiunge in stanza e la trova in lacrime con l'abito strappato.
Yigit dopo essere tornato dagli Stati Uniti si presenta a casa di Caner. Quest'ultimo è spiazzato e preoccupato perché non sa come dire al nipote che Ender e Halit si sono sposati.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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