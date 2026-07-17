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Forbidden Fruit

SERIE TV17 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 20 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 20 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 20 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 20 luglio

Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz teme che Halit le porti via il bambino e chiede aiuto a Kaya.

Nel frattempo, Sahika attira il fratello in hotel fingendo di voler farsi del male.

Yigit torna dagli Stati Uniti e si presenta a casa di Caner.

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