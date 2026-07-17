La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 20 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz teme che Halit le porti via il bambino e chiede aiuto a Kaya.
Nel frattempo, Sahika attira il fratello in hotel fingendo di voler farsi del male.
Yigit torna dagli Stati Uniti e si presenta a casa di Caner.
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