La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 16 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Prima che Yildiz e Halit si sposino, Ender scopre che Yildiz e Kerim hanno una relazione. Halit, però, ne è già a consapevole: Sahika lo sta ricattando con le stesse immagini.

I due ragazzi decidono di allearsi a farla pagare alle donne, escogitano un piano. Il giorno delle nozze, infatti, davanti a tutti gli invitati, dichiarano di essersi già sposati, lasciando senza parole sia Yildiz che Sahika.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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