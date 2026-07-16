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Forbidden Fruit

SERIE TV16 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 16 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 16 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 16 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 16 luglio

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Prima che Yildiz e Halit si sposino, Ender scopre che Yildiz e Kerim hanno una relazione. Halit, però, ne è già a consapevole: Sahika lo sta ricattando con le stesse immagini.

I due ragazzi decidono di allearsi a farla pagare alle donne, escogitano un piano. Il giorno delle nozze, infatti, davanti a tutti gli invitati, dichiarano di essersi già sposati, lasciando senza parole sia Yildiz che Sahika.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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