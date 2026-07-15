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Forbidden Fruit

SERIE TV15 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 15 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 15 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 15 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 15 luglio

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit informa Kerim: la revoca della potestà firmataria è temporanea. Yildiz, viene convocata con urgenza da Ender, Caner ed Emir.

Ender e Caner ingannano Yildiz, convincendola che Sahika la stia facendo seguire da qualcuno con l'obiettivo di raccogliere prove della sua presunta relazione con Kerim.

Yildiz, su tutte le furie, vuole vendicarsi di Sahika, ma Ender le propone un piano migliore. Infatti Yildiz invita Sahika alla cerimonia dell'hennè.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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