La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 15 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit informa Kerim: la revoca della potestà firmataria è temporanea. Yildiz, viene convocata con urgenza da Ender, Caner ed Emir.
Ender e Caner ingannano Yildiz, convincendola che Sahika la stia facendo seguire da qualcuno con l'obiettivo di raccogliere prove della sua presunta relazione con Kerim.
Yildiz, su tutte le furie, vuole vendicarsi di Sahika, ma Ender le propone un piano migliore. Infatti Yildiz invita Sahika alla cerimonia dell'hennè.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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