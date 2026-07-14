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Forbidden Fruit

SERIE TV14 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 14 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 14 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 14 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 14 luglio

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit revoca la potestà firmataria di Kerim, di conseguenza rovina i piani di Kerim e Mert, i quali stavano concludendo il prestito per portare a termine il lavoro.

Asuman, dopo aver accompagnato Yildiz alla prova dell'abito da sposa, segue Zehra all'appuntamento con il misterioso investitore. Scopre che quest'ultimo è Mert.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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