La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 14 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit revoca la potestà firmataria di Kerim, di conseguenza rovina i piani di Kerim e Mert, i quali stavano concludendo il prestito per portare a termine il lavoro.
Asuman, dopo aver accompagnato Yildiz alla prova dell'abito da sposa, segue Zehra all'appuntamento con il misterioso investitore. Scopre che quest'ultimo è Mert.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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