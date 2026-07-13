Yildiz, Halit Can e Asuman si trasferiscono da Rukiye, un'amica di Asuman. Yildiz teme che Halit le porti via il bambino e chiede consiglio a Kaya.



Latif vuole riallacciare i rapporti con sua figlia e, grazie a un'informazione che le fornisce, riesce ad avvicinarsi alla ragazza. Idil, però, utilizza quell'informazione per ostacolare Haziran.



Il matrimonio a sorpresa tra Halit ed Ender scuote profondamente gli equilibri familiari, scatenando l'ira di Yigit, che rinnega la madre per non essere stato informato e per il tradimento verso Kaya.



Halit licenzia Kerim, il quale però decide di testimoniare a favore di Yildiz nella causa di affidamento. Sahika, colpita dal piano di Halit, sceglie di restare socia in affari meditando una vendetta silenziosa.



Yildiz si dispera in quanto ha perso l'affidamento del figlio e vuole vendicarsi di Halit ed Ender.

