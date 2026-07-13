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Forbidden Fruit

SERIE TV13 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 20 al 24 luglio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 20 a venerdì 24 giugno durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.05 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 20 al 24 luglio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz, Halit Can e Asuman si trasferiscono da Rukiye, un'amica di Asuman. Yildiz teme che Halit le porti via il bambino e chiede consiglio a Kaya.

Latif vuole riallacciare i rapporti con sua figlia e, grazie a un'informazione che le fornisce, riesce ad avvicinarsi alla ragazza. Idil, però, utilizza quell'informazione per ostacolare Haziran.

Il matrimonio a sorpresa tra Halit ed Ender scuote profondamente gli equilibri familiari, scatenando l'ira di Yigit, che rinnega la madre per non essere stato informato e per il tradimento verso Kaya.

Halit licenzia Kerim, il quale però decide di testimoniare a favore di Yildiz nella causa di affidamento. Sahika, colpita dal piano di Halit, sceglie di restare socia in affari meditando una vendetta silenziosa.

Yildiz si dispera in quanto ha perso l'affidamento del figlio e vuole vendicarsi di Halit ed Ender.

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