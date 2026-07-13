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Forbidden Fruit

SERIE TV13 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 14 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 14 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 14 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 14 luglio

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Kerim e Mert stanno per ottenere il prestito e il lavoro giunge quasi al termine, ma la revoca della potestà firmataria di Kerim rovina i loro piani.

Dopo la prova dell'abito da sposa di Yildiz, Asuman segue Zehra all'appuntamento con il misterioso investitore e scopre che si tratta di Mert.

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