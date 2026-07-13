Kerim e Mert stanno per ottenere il prestito e il lavoro giunge quasi al termine, ma la revoca della potestà firmataria di Kerim rovina i loro piani.

Dopo la prova dell'abito da sposa di Yildiz, Asuman segue Zehra all'appuntamento con il misterioso investitore e scopre che si tratta di Mert.

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