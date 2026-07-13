La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 14 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kerim e Mert stanno per ottenere il prestito e il lavoro giunge quasi al termine, ma la revoca della potestà firmataria di Kerim rovina i loro piani.
Dopo la prova dell'abito da sposa di Yildiz, Asuman segue Zehra all'appuntamento con il misterioso investitore e scopre che si tratta di Mert.
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