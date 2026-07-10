La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 13 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender riesce a riconquistare la fiducia di Yildiz fingendo di ammettere le proprie colpe e facendo in modo che l'amica si fidi di nuovo di lei.
In realtà, il suo riavvicinamento nasconde un secondo fine. Usando il pretesto di aver sentito delle voci in azienda a proposito di Yildiz e Kerim, Ender convince infatti l'amica a fissare un incontro con lui per chiudere ogni rapporto.
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