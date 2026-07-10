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Forbidden Fruit

SERIE TV10 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 13 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 13 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 13 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 13 luglio

Baris Kilic (Kaya) e Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Baris Kilic (Kaya) e Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender riesce a riconquistare la fiducia di Yildiz fingendo di ammettere le proprie colpe e facendo in modo che l'amica si fidi di nuovo di lei.

In realtà, il suo riavvicinamento nasconde un secondo fine. Usando il pretesto di aver sentito delle voci in azienda a proposito di Yildiz e Kerim, Ender convince infatti l'amica a fissare un incontro con lui per chiudere ogni rapporto.

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