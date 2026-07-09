La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 10 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit prosegue la sua vendetta contro Yildiz e crea una situazione ideale per cui la donna e Kerim si trovano da soli. Così facendo loro due possono essere fotografati di nascosto.
Sahika, però, ha intuito le intenzioni di Halit e agisce di conseguenza. Offre ad Halit le foto dei due, in cambio, pretende un favore.
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