Halit prosegue la sua vendetta contro Yildiz e crea una situazione ideale per cui la donna e Kerim si trovano da soli. Così facendo loro due possono essere fotografati di nascosto.

Sahika, però, ha intuito le intenzioni di Halit e agisce di conseguenza. Offre ad Halit le foto dei due, in cambio, pretende un favore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google