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Forbidden Fruit

SERIE TV09 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 10 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 10 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 10 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 10 luglio

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit prosegue la sua vendetta contro Yildiz e crea una situazione ideale per cui la donna e Kerim si trovano da soli. Così facendo loro due possono essere fotografati di nascosto.

Sahika, però, ha intuito le intenzioni di Halit e agisce di conseguenza. Offre ad Halit le foto dei due, in cambio, pretende un favore.

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