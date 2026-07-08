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Forbidden Fruit

SERIE TV08 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 9 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 9 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 9 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 9 luglio

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit incarica un uomo di scattare delle foto a Yildiz e Kerim per dimostrare e avere delle prove che i due si frequentano.

Nel frattempo, Zera si accerta che Mert faccia fruttare i soldi di Asuman.

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