La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 9 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit incarica un uomo di scattare delle foto a Yildiz e Kerim per dimostrare e avere delle prove che i due si frequentano.
Nel frattempo, Zera si accerta che Mert faccia fruttare i soldi di Asuman.
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