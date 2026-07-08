La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 8 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Caner ed Emir decidono di smettere di fare le spie per Ender e Yildiz. Erim si trasferisce a casa di Ender in quanto sospetta che il figlio nasconda qualcosa. Ingannandolo, Ender porta il figlio a rivelarle i motivi della sua rabbia nei confronti di Yildiz.
Ender si accorge dei sospetti di Halit nei confronti di Yildiz e tenta di riappacificarsi con lei. Nel mentre, Halit invita Kerim in barca e tendendogli una trappola: coinvolge anche Yildiz, senza rivelare ai due che saranno insieme.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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