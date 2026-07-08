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Forbidden Fruit

SERIE TV08 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata dell'8 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda l'8 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 8 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata dell'8 luglio

Dogac Yildiz (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Dogac Yildiz (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Caner ed Emir decidono di smettere di fare le spie per Ender e Yildiz. Erim si trasferisce a casa di Ender in quanto sospetta che il figlio nasconda qualcosa. Ingannandolo, Ender porta il figlio a rivelarle i motivi della sua rabbia nei confronti di Yildiz.

Ender si accorge dei sospetti di Halit nei confronti di Yildiz e tenta di riappacificarsi con lei. Nel mentre, Halit invita Kerim in barca e tendendogli una trappola: coinvolge anche Yildiz, senza rivelare ai due che saranno insieme.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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