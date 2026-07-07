La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 7 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Kerim si insospettisce quando vede Zehra e Mert particolarmente in confidenza alla festa a sorpresa di Kaya. Halit sembra essere sempre più gentile nei confronti di Yildiz e anche Nahil si mostra socievole con quest'ultima.



Nel frattempo, Ender insiste con Caner per fargli chiamare Emir: la donna vuole chiedergli informazioni sulla festa di Kaya e sugli invitati. Al party, Yildiz è sempre più a disagio per il comportamento freddo di Erim, che arriva persino ad urtarla e a rovesciarle addosso un drink.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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