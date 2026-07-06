Una finta ammissione di colpe da parte di Ender fa sì che Yildiz si fidi nuovamente di quella che crede essere la sua amica ritrovata. In realtà, Ender si riavvicina Yildiz con subdoli fini.



Yildiz si incotra con Kerim sul lungomare per comunicargli l'intenzione di non vederlo mai più per via dell'imminente matrimonio.



Ender chiede a Caner di mentire al suo amico Emir per riuscire ad architettare al meglio il suo piano contro Yildiz.



Kerim e Mert sono a un passo dall'ottenere il prestito e finire il lavoro, ma qualcosa rovina i loro piani.



Yildiz viene convocata con urgenza da Ender, Caner ed Emir. Ender e Caner, dopo aver fatto la stessa cosa a Emir, ingannano Yildiz, facendole credere che Sahika la sta facendo pedinare.

