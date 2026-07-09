La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 9 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Per dimostrare che Yildiz e Kerim hanno una relazione, Halit li fa pedinare e incarica un uomo di scattare una foto alla coppia. Il piano non prosegue come stabilito perché Yildiz porta con sé sulla barca anche Asuman e il figlio Halit Can. Gli scatti renderebbero così l'incontro piuttosto innocente.

Halit deve quindi trovare un'altra soluzione per ottenere la custodia di Halit Can. Nel frattempo, Zehra si accerta che Mert investa i soldi di Asuman.

Infine, a casa di Halit e Yildiz arrivano degli abiti da sposa.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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