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Forbidden Fruit

SERIE TV10 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 10 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 10 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 10 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 10 luglio

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika intuisce il piano di Halit per incastrare Yildiz e decide di approfittare della situazione. Dopo aver chiesto ad Haluk di neutralizzare il fotografo, Sahika offre ad Halit alcune foto che ritraggono Yildiz e Kerim da soli sul lungomare. In cambio, però, esige che, il giorno del matrimonio, Halit sposi lei invece di Yildiz.

Tutto era nato dal tentativo di Halit di far trovare Yildiz e Kerim da soli a pranzo per ottenere fotografie compromettenti, ma il suo piano però prosegue in modo inaspettato.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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