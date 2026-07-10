La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 10 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika intuisce il piano di Halit per incastrare Yildiz e decide di approfittare della situazione. Dopo aver chiesto ad Haluk di neutralizzare il fotografo, Sahika offre ad Halit alcune foto che ritraggono Yildiz e Kerim da soli sul lungomare. In cambio, però, esige che, il giorno del matrimonio, Halit sposi lei invece di Yildiz.
Tutto era nato dal tentativo di Halit di far trovare Yildiz e Kerim da soli a pranzo per ottenere fotografie compromettenti, ma il suo piano però prosegue in modo inaspettato.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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