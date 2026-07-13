La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 13 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender sta architettando il suo piano contro Yildiz, chiede, quindi, a Caner di mentire al suo amico Emir. Raccontano a Emir che Sahika ha incaricato un fotografo per fare delle fotografie a Yildiz e Kerim, e che Caner ed Emir per recuperarle dovranno andare a minacciare il fotografo.
In realtà si tratta di una messinscena: quest'ultimo è un conoscente di Caner a cui erano state inviate le fotografie proprio da lui. Infine, Kaya invita Halit e Yildiz a cena a casa sua e di Sahika per ringraziare Yildiz di aver accettato l'incarico di testimone di nozze.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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