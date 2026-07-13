La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 13 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Ender sta architettando il suo piano contro Yildiz, chiede, quindi, a Caner di mentire al suo amico Emir. Raccontano a Emir che Sahika ha incaricato un fotografo per fare delle fotografie a Yildiz e Kerim, e che Caner ed Emir per recuperarle dovranno andare a minacciare il fotografo.

In realtà si tratta di una messinscena: quest'ultimo è un conoscente di Caner a cui erano state inviate le fotografie proprio da lui. Infine, Kaya invita Halit e Yildiz a cena a casa sua e di Sahika per ringraziare Yildiz di aver accettato l'incarico di testimone di nozze.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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