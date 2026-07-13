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Forbidden Fruit

SERIE TV13 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 13 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 13 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 13 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 13 luglio

Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender sta architettando il suo piano contro Yildiz, chiede, quindi, a Caner di mentire al suo amico Emir. Raccontano a Emir che Sahika ha incaricato un fotografo per fare delle fotografie a Yildiz e Kerim, e che Caner ed Emir per recuperarle dovranno andare a minacciare il fotografo.

In realtà si tratta di una messinscena: quest'ultimo è un conoscente di Caner a cui erano state inviate le fotografie proprio da lui. Infine, Kaya invita Halit e Yildiz a cena a casa sua e di Sahika per ringraziare Yildiz di aver accettato l'incarico di testimone di nozze.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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