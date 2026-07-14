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Forbidden Fruit

SERIE TV14 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 15 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 15 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 15 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 15 luglio

Baris Kilic (Kaya), Melisa Dogu (Asuma) e Kuzey Gezer (Halit Can Argun) in una scena di Forbidden Fruit 4
Baris Kilic (Kaya), Melisa Dogu (Asuma) e Kuzey Gezer (Halit Can Argun) in una scena di Forbidden Fruit 4

Kerim scopre da Halit che la revoca della sua facoltà di firmataria non sarà definitiva.

Dopo aver raccontato la stessa versione anche a Emir, Ender e Caner mettono in atto un piano per ingannare Yildiz.

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