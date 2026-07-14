La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 15 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kerim scopre da Halit che la revoca della sua facoltà di firmataria non sarà definitiva.
Dopo aver raccontato la stessa versione anche a Emir, Ender e Caner mettono in atto un piano per ingannare Yildiz.
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