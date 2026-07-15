La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 16 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender scopre che Yildiz e Kerim hanno una relazione proprio il giorno prima del matrimonio di Yildiz e Halit. Halit è già a conoscenza di tutto: Sahika lo sta ricattando con le stesse immagini.
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