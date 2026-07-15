Ender scopre che Yildiz e Kerim hanno una relazione proprio il giorno prima del matrimonio di Yildiz e Halit. Halit è già a conoscenza di tutto: Sahika lo sta ricattando con le stesse immagini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google