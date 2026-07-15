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Forbidden Fruit

SERIE TV15 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 16 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 16 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 16 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 16 luglio

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender scopre che Yildiz e Kerim hanno una relazione proprio il giorno prima del matrimonio di Yildiz e Halit. Halit è già a conoscenza di tutto: Sahika lo sta ricattando con le stesse immagini.

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