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Forbidden Fruit

SERIE TV16 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, Halit sposa Ender (di nuovo)?

Nella puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit in onda giovedì 16 luglio su Canale 5 un colpo di scena che riguarda Halit ed Ender
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Nela nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), il giorno delle nozze con Yildiz, Halit lascia tutti senza parole comunicando che Ender è di nuovo sua moglie.

Forbidden Fruit 4, Halit sposa Ender di nuovo?

Yildiz, Sahika, Halit ed Ender in una scena di Forbidden Fruit 4
Yildiz, Sahika, Halit ed Ender in una scena di Forbidden Fruit 4

Nella puntata di Forbidden Fruit 4 andata in onda giovedì 16 luglio, il giorno del matrimonio di Halit e Yildiz è finalmente arrivato e amici e partenti si sono riuniti alla villa per i festeggiamenti. Yildiz fa il suo ingresso in abito da sposa e viene accolta da Halit che l'attende all'altare. Yildiz non sa che riceverà presto una notizia che la lascerà senza parole.

Halit, infatti, le comunica davanti a tutti che non la sposerà. L'uomo fa così entrare al ricevimento Sahika, anche lei in abito da sposa che raggiunge Ylidiz e Halit all'altare. Ma anche a Sahika Halit dice che non la sposerà, perché è già sposato con un'altra donna. La donna in questione è Ender, che Halit presenta come sua moglie e che fa il suo ingresso con loro figlio Erim.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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