Forbidden Fruit 4, Halit sposa Ender (di nuovo)?

Nella puntata di Forbidden Fruit 4 andata in onda giovedì 16 luglio, il giorno del matrimonio di Halit e Yildiz è finalmente arrivato e amici e partenti si sono riuniti alla villa per i festeggiamenti. Yildiz fa il suo ingresso in abito da sposa e viene accolta da Halit che l'attende all'altare. Yildiz non sa che riceverà presto una notizia che la lascerà senza parole.

Halit, infatti, le comunica davanti a tutti che non la sposerà. L'uomo fa così entrare al ricevimento Sahika, anche lei in abito da sposa che raggiunge Ylidiz e Halit all'altare. Ma anche a Sahika Halit dice che non la sposerà, perché è già sposato con un'altra donna. La donna in questione è Ender, che Halit presenta come sua moglie e che fa il suo ingresso con loro figlio Erim.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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