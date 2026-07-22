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Forbidden Fruit

SERIE TV22 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 23 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 23 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 23 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 23 luglio

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit licenzia Kerim, il quale però si offre di testimoniare a favore di Yildiz nella causa di affidamento.

Sahika decide di restare socia di Halit, ma inizia a pianificare la sua vendetta. Intanto Yildiz, dopo aver scoperto l'inganno di Ender, irrompe nella villa degli Argun.

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