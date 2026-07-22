La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 23 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Halit licenzia Kerim, il quale però si offre di testimoniare a favore di Yildiz nella causa di affidamento.
Sahika decide di restare socia di Halit, ma inizia a pianificare la sua vendetta. Intanto Yildiz, dopo aver scoperto l'inganno di Ender, irrompe nella villa degli Argun.
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