La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 23 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit rafforza la sua posizione licenziando Kerim dalla holding. Quest'ultimo, però, testimonia a favore di Yildiz nella causa di affidamento.
Nonostante sia rimasta colpita dalla strategia di Halit, Sahika sceglie di restare sua socia, meditando la sua vendetta.
La situazione precipita quando Yildiz scopre che Ender ha manipolato le prove contro di lei e irrompe nella villa degli Argun provocando quasi una rissa. Per questo, Yildiz viene arrestata.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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