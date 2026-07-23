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Forbidden Fruit

SERIE TV23 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 23 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 23 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 23 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 23 luglio

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit rafforza la sua posizione licenziando Kerim dalla holding. Quest'ultimo, però, testimonia a favore di Yildiz nella causa di affidamento.

Nonostante sia rimasta colpita dalla strategia di Halit, Sahika sceglie di restare sua socia, meditando la sua vendetta.

La situazione precipita quando Yildiz scopre che Ender ha manipolato le prove contro di lei e irrompe nella villa degli Argun provocando quasi una rissa. Per questo, Yildiz viene arrestata.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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