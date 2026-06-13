Scopriamo cosa succederà domenica 14 giugno nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di domenica 14 giugno, Curro convince Angela a non denunciare Lorenzo al generale.

Maria Fernandez si sfoga con Petra e le confessa che il suo amore per Samuel è davvero profondo e che ne sta soffrendo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google