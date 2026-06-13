Scopriamo cosa succederà domenica 14 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 14 giugno, Curro convince Angela a non denunciare Lorenzo al generale.
Maria Fernandez si sfoga con Petra e le confessa che il suo amore per Samuel è davvero profondo e che ne sta soffrendo.
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