Nel giorno del suo 34esimo compleanno, Gianmarco Tamberi si apre con i suoi fan e condivide su Instagram i problemi di salute e le difficoltà che ha dovuto affrontare nell'ultimo periodo della sua vita.

"Fatemi raccontare un attimo perché sono scomparso negli ultimi mesi - scrive il campione a corredo del carosello di foto che raccontano cosa ha passato - A fine gennaio mi è stata diagnosticata una fascite plantare al piede destro. Da quel giorno tutto è precipitato lentamente. Ho iniziato le cure come da protocollo, ma il piede non faceva che peggiorare giorno dopo giorno. Ho quindi iniziato con terapie più invasive, ma senza alcuna risposta. Sono andato a Monaco con la speranza di risolvere, ma sono ritornato ancora una volta con cattive notizie".

Gianmarco Tamberi continua il suo racconto: ​"In questa situazione, molto complicata da gestire mentalmente, è tornato a trovarmi il mio nemico più grande. Da un momento all'altro non riuscivo di nuovo più a respirare dal dolore, proprio come quel 10 agosto 2024. Di corsa in ospedale, Toradol in endovena. Un nuovo calcolo, a destra questa volta (a Parigi era a sinistra). (...) Fortunatamente, due giorni prima della data dell'intervento, sono riuscito a espellere il calcolo. Ma mentalmente questo problema, sommato alla fascite, mi ha buttato a terra".

Dopo mesi difficili, Gianmarco Tamberi ha iniziato a vedere la luce della speranza: "Molto lentamente le cose hanno iniziato a migliorare: ho ricominciato a corricchiare, poi a fare degli esercizi e infine i primi saltini. Ora sono lontanissimo da dove avrei immaginato di essere oggi, il 1° giugno, ma sono orgoglioso di essere riuscito a reagire in un momento molto complicato. Di averci creduto anche quando vedevo solo nero. Quello spiraglio di luce ora c'è e, per quanto sarà difficilissimo, farò di tutto per raggiungerlo. Agli europei di agosto mancano ancora 2 mesi e mezzo...".

Il campione conclude il suo racconto con un pensiero speciale per la moglie Chiara Bontempi, madre di sua figlia Camilla: "Un grazie speciale va a mia moglie che, come sempre, è stata in grado di starmi al fianco nel migliore dei modi in un momento molto complicato. Si è presa cura di me quando stavo male e mi ha aiutato a reagire. L'idea di poterla rendere orgogliosa ancora una volta di me è una delle motivazioni più grandi che ho".