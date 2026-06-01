Luca Argentero, la dedica per il compleanno di Cristina Marino: "Ti amo"

Ospite a Verissimo, Argentero aveva parlato così della moglie: "Cristina è una mamma incredibile. È una donna piena di energia, di voglia di fare. Penso che quando trovi una compagna per la quale hai voglia di essere la versione migliore di te, c'è la possibilità di durare nel tempo".

L'attore aveva poi aggiunto, parlando del futuro insieme: "La sfida sta proprio lì: nel per sempre. Il per sempre a volte spaventa, con Cristina il per sempre non mi fa paura". Sulla gioia di allargare la famiglia, Luca Argentero aveva dichiarato: "Sto vivendo una bellissima fase della mia vita. Sto per diventare papà per la seconda volta e sono molto fortunato".