"Anche questa è andata. O meglio, anche questa è stata portata a casa. L’esame di terza media". Con queste parole, inizia un lungo post scritto da Massimiliano Rosolino dedicato alla figlia Vittoria.
Il campione olimpico ha condiviso una galleria di foto per celebrare la fine degli esami di terza media della figlia. "Molti dicono che sia solo un esame di passaggio e che le vere sfide arriveranno dopo. Ed è vero. Ma è altrettanto vero che ogni età ha i suoi esami, ed è giusto che sia così", scrive Massimiliano Rosolino nella didascalia del post.
Nel corso del post, Massimiliano sottolinea la forza con la quale la figlia ha affrontato l'ultimo anno: "La cosa che conta davvero, però, è un’altra: sei stata brava. Non è stato un anno semplice. La scuola, come la vita, riserva difficoltà e sorprese. Ma quando è arrivato il momento di metterti alla prova, hai saputo dare il massimo".
Lo scorso febbraio, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova avevano celebrato i 13 anni della figlia Vittoria con una grande festa.
Ospiti a Verissimo, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova avevano espresso il loro amore per le figlie Sofia e Vittoria Sidney. L'ex nuotatore aveva raccontato a Silvia Toffanin: "La nostra dimostrazione d'amore sono le nostre figlie. Loro sono forti e meravigliose, sono diverse e in continua evoluzione. Sono il ritmo che dà magia alle nostre giornate. Nuotano entrambe e sanno ballare. Sono un papà super fortunato".