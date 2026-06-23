Il campione olimpico ha condiviso una galleria di foto per celebrare la fine degli esami di terza media della figlia. "Molti dicono che sia solo un esame di passaggio e che le vere sfide arriveranno dopo. Ed è vero. Ma è altrettanto vero che ogni età ha i suoi esami, ed è giusto che sia così", scrive Massimiliano Rosolino nella didascalia del post.

Nel corso del post, Massimiliano sottolinea la forza con la quale la figlia ha affrontato l'ultimo anno: "La cosa che conta davvero, però, è un’altra: sei stata brava. Non è stato un anno semplice. La scuola, come la vita, riserva difficoltà e sorprese. Ma quando è arrivato il momento di metterti alla prova, hai saputo dare il massimo".

Lo scorso febbraio, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova avevano celebrato i 13 anni della figlia Vittoria con una grande festa.

Le figlie di Massimiliano Rosolino e Natalia Titova

Ospiti a Verissimo, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova avevano espresso il loro amore per le figlie Sofia e Vittoria Sidney. L'ex nuotatore aveva raccontato a Silvia Toffanin: "La nostra dimostrazione d'amore sono le nostre figlie. Loro sono forti e meravigliose, sono diverse e in continua evoluzione. Sono il ritmo che dà magia alle nostre giornate. Nuotano entrambe e sanno ballare. Sono un papà super fortunato".